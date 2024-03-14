В США пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за неисправности

Пассажирский Boeing 777 совершил вынужденную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса из-за технической неисправности, сообщает телеканал CBS News . Что именно стало причиной поломки, не уточняется.

Представитель авиакомпании Amercian Airlines уточнил, что о возникших проблемах проинформировал пилот. При совершении экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал.

В понедельник, 11 марта, у Boeing авиакомпании LATAM, летевшего из Сиднея в Окленд, обнаружили техническую неисправность, из-за которой около 50 человек пострадали при посадке. По информации телеканала CNN, пилот воздушного судна временно потерял управление.

Как ранее писала газета The New York Times, компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США. Она началась после инцидента, который произошел при полете одного из самолетов компании в начале января 2024-го года. Тогда у самолета модели 737 Max оторвался фрагмент фюзеляжа. Расследование инцидента показало, что Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems пренебрегли многими требованиями по контролю качества при сборке самолетов.

10 марта мы сообщали, что два индонезийских пилота, работавших в авиакомпании Batik Air, прилегли на полчаса вздремнуть во время полета и чуть не потеряли управление. Они были уволены.