Общественники обратились к главе МВД в связи с удалением крестов на денежных купюрах

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов пояснил, почему обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести расследование всех известных случаев удаления крестов, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат обратил внимание на тот факт, что в последнее время стала распространенной тенденция удаления крестов с эмблем и логотипов, рекламных баннеров и обложек книг, с денежных купюр. Общественник напомнил, что крест — это символ веры, который имеет длительную историю развития. По мнению депутата, подобные меры нарушают законодательство РФ.

«Это откровенная провокация, направленная на раскол общества и оскорбление религиозных чувств миллионов граждан России», – отметил Иванов.

Депутат обратился к главе МВД с просьбой установить каждый факт удаления креста, разобраться в причинах подобного решения и привлечь к ответственности того, кто отдал распоряжение. Кроме того, важно внести в законодательство статью, которая будет урегулировать подобные ситуации в дальнейшем. К официальному письму, направленному в МВД, депутат прикрепил в качестве доказательства удаления крестов фотографии купюры номиналом 1 тыс. руб. и нескольких печатных изданий.

«Мы не позволим кучке безбожников и богохульников уничтожать нашу духовность и наше наследие!» – заключил спикер.

Ранее сообщалось, что с захваченной и оскверненной раскольниками Киево-Печерской лавры рухнул крест.