Общественники предложили маркировать в СМИ фамилии нацистов и их пособников

Председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов считает недопустимым тот факт, что нацисты и их пособники не отмечаются в средствах массовой информации, учебниках и книгах никакой маркировкой, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат Брянской облдумы Михаил Иванов высказал мнение, что у молодого поколения может сложиться неправильное представление о нацистах и идеях, которые они пропагандировали.

«В обществе могут зарождаться опасные тенденции реабилитации нацизма, чего мы не можем допустить», — отметил Иванов.

Общественник и депутат напомнил, что в СМИ есть специальная маркировка для лиц, которых признаны специализированными ведомствами террористами, экстремистами и иностранными агентами. Михаил Иванов считает, что аналогичные меры можно ввести и для нацистов, а также их сторонников. Инициатор предложения привел пример походящей формулировки — «Сторонник и активный приверженец античеловеческих идей национал-социализма».

Общественник отметил, что молодые люди знают, кто такой Адольф Гитлер. Они осознают, какие преступления совершал этот человек. Однако есть много других исторических личностей, с преступлениями которых молодежь не знакома.

«Многие молодые люди, к сожалению, не знают, кто такой Андрей Власов, почему он перешел на сторону нацистской Германии. Или чем известен Менгеле, проводивший бесчеловечные опыты над узниками концлагерей», — уверен депутат Иванов.

Важно объяснить обществу, что эти люди совершали бесчеловечные преступления, уверен депутат. В таком случае удастся защитить население от распространения нацистской идеологии.

«Это наш долг перед памятью жертв нацизма и перед будущими поколениями», — заключил спикер.

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