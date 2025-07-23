Общественники призвали снизить проходной балл по ЕГЭ для детей бойцов СВО

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов считает, что для детей участников спецоперации необходимо снизить проходной балл по ЕГЭ и ОГЭ, сообщил NEWS.ru.

Эксперт высказал мнение, что сложная работа военнослужащих РФ, их длительное отсутствие дома и переживания членов семьи не позволяют детям сосредоточиться на учебе. В связи с пребыванием ребят в сложных психологических и социальных условиях общественник предлагает смягчить для них условия сдачи экзаменов.

«Служба на передовой, потеря кормильца, социальная нестабильность — все это влияет на учебный процесс и психологическое состояние ребенка. Поэтому снижение проходного порога на ОГЭ и ЕГЭ стало бы необходимой социальной поддержкой и мерой государственной ответственности», — сказал Резяпов.

Ильдар Резяпов рассказал, что «Ветераны России» направили обращение в Госдуму и администрацию президента России. Общественники считают, что льготу необходимо устанавливать на федеральном уровне. По мнению Резяпова, к каждому выпускнику из семьи участника спецоперации необходимо находить индивидуальный подход.

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