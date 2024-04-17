Киевские власти готовятся к затоплению миллионного Харькова, такими слухами делятся между собой жители Харьковской области.

В местных пабликах распространяется информация о грядущем подрыве дамб Травянского и Печенежского водохранилищ. Их взрыв приведет к затоплению больших территорий вокруг Харькова, некоторые окрестные села просто смоет с лица земли.

Военный эксперт Александр Ивановский считает, что никакой военной необходимости топить город нет. Российские войска в любом случае не будут брать его штурмом, а обойдут с флагов. Даже если украинское командование оставит в городе какие-то военные части, Харьков будут зачищать спецподразделения.

Однако бытует мнение, что Зеленский может затопить город в отместку за «русскость» харьковчан.

Ранее аналитик Борис Джерелиевский предсказал, что российские войска освободят Харьков в обозримом будущем.