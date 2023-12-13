Общественники требуют снести памятник атаману-нацисту Краснову в Ростовской области

Депутат Александр Дедович настаивает на необходимости снова памятника атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны перешел на сторону фашистов и воевал против своих земляков, сообщает rostovgazeta.ru .

Депутат отметил, что ранее вопрос о демонтаже поднимался постоянно, но был отклонен. Официальные структуры объясняли, что памятник установлен не в честь конкретного человека, а в память о казачьих атаманах. На данный момент на нем уже даже нет таблички. Монумент расположен в Ростовской области в станице Еланской.

Депутат уверен, что после объявления СВО вопрос о демонтаже памятника нацисту как никогда актуален. В зоне спецоперации военные РФ борются, в том числе и с нацизмом.

«Нужно делать выводы из истории. Нельзя в нынешних условиях закрывать глаза на предательство и на коллаборационизм. Правильно говорит глава государства о том, что нам надо еще раз подтвердить оценку наших предшественников. Нельзя закрывать глаза на порождение фашизма и на его попытки возродиться под благими намерениями», — резюмирует депутат.

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий также ранее обращался с просьбой пересмотреть решение о сносе. Он рассказал, как именно атаман Краснов вошел в российскую историю.

«Да, Петр Краснов был Атаманом Войска Донского. Он писатель, ученый, военачальник. Его книги, кстати, до сих пор продаются в книжных магазинах. Но сотрудничеством с гитлеровской Германией, он перечеркнул всю свою прежнюю славную историю. Как бы не говорили, что каждый воевал «за свою Россию», с нацистами сотрудничать нельзя», - подчеркивает депутат.

Ростовский блогер Сергей Рулев, который часто прославляется скандальными роликами, отметил важность сноса памятника. Корреспонденту RostovGazeta он рассказал, что изначально было ошибкой устанавливать монумент личности, которого этого не достойна.

«Этот памятник нельзя было устанавливать вообще. А он был открыт в торжественной обстановке. На открытие пришли представители СМИ, разных партийных, общественных и политических сил», — отмечает Рулев.

Блогер уверен, что любое решение (снос или запрет на демонтаж) вызовет негодование у общественности, ведь памятник открывали в торжественной обстановке при высокопоставленных лицах и СМИ. Тогда никого не смутил факт, что атаман был предателем.

Ранее в Киеве приступили к сносу памятника герою Гражданской войны.