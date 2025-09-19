Общественница частично поддержала предложение об отключении интернета россиянам

Член штаба Народного фронта в Ростовской области Галина Лебедь высказала мнение, что ограничивать время проведения в интернете стоит для молодых людей, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет на некоторое время, например на выходные или на неделю. Общественница Галина Лебедь не поддерживает подобное предложение. Она напомнила, что многие россияне работают удаленно. Они не смогут выполнять задачи без интернета. Кроме того, повседневная жизнь граждан устроена таким образом, что обойтись без интернета невозможно: люди вызывают такси, заказывают еду, пользуются «Госуслугами».

«Именно по этим причинам я категорически против инициативы отключения интернета на несколько дней», — отметила Галина Лебедь.

Общественница высказала мнение, что ограничивать время пользования интернетом можно детям и подросткам. По информации эксперта, в 90% случаев несовершеннолетние используют интернет не для обучения и поиска полезной деятельности. Они смотрят запрещенный для их возраста контент. Кроме того, именно через интернет с юными россиянами чаще всего связываются мошенники. Нередко их вовлекают в преступную деятельность.

«Интернет наносит детям вред», — высказала мнение собеседница RostovGazeta.

Ранее депутат Боярский заявил, что каждый сам выбирает, сколько времени проводить в интернете.