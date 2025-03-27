Общественница призвала бороться за каждое дерево в Омске

По данным издания, представители «зеленой комиссии» приняли решение о вырубке деревьев. Большая часть растений в настоящее время растет на территории, где в скором времени начнутся строительные работы.

По информации издания, еще одна причина вырубки деревьев — это работы энергетиков. Так, ресурсники предложили срезать верхушки деревьев, которые препятствуют свободному доступу к линиям электропередачи. Один из членов «зеленой комиссии» призвал сразу высадить новые растения. По его мнению, примерно через пять лет деревья с обрезанными верхушками погибнут. Кроме того, «зеленая комиссия» согласовала вырубки на территории школ, детсадов и в парках.

По данным издания, общественники негативно относятся к вырубкам растений. Например, во время заседания приняли решение о вырубке трех аварийных тополей. Деревья не позволяют сделать заезд для транспорта к магазину. Заявительница заплатит 9 тыс. руб. в качестве компенсации. Общественница призвала разобраться, кто виновен в аварийном состоянии деревьев.

«Кто сделал так, что эти деревья стали со временем аварийными? Посмотрите, как производится обрезка, соблюдаются ли правила обрезки и кронирования? Обрабатывается ли срез? В нужное ли время это делается? Мы сделали их аварийными! Заключение по каждому дереву должно быть. Мы должны бороться за каждое дерево. А мы сидим и опять тысячами отправляем их на помойку», — заявила общественница из Омска.

Ранее омбудсмен Подмосковья рассказала об ответственности за незаконную рубку деревьев.