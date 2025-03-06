Ирина Фаевская рассказала, можно ли вырубать деревья на участках общего назначения в СНТ

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли вырубать деревья на земельных участках общего назначения в садовых некоммерческих товариществах. С соответствующим вопросом к омбудсмену региона обратилась жительница Ступино.

По словам жительницы, ее соседи по участку в СНТ спилили деревья за забором своего участка на земле общего пользования. Женщина поинтересовалась, имели ли они право на это.

Фаевская напомнила, что высшим органом СНТ является общее собрание членов товарищества. Их должно быть как минимум семь. Собранием принимается решение о создании или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков.

Вырубка деревьев в регионе производится только при наличии соответствующего разрешения от органа местного самоуправления. При этом разрешение на вырубку зеленых насаждений на участках, находящихся в частной собственности и предназначенных для ведения садоводства или ИЖС, не требуется.

Вопрос о вырубке деревьев, расположенных на земельных участках общего назначения СНТ, может быть решен только общим собранием членов товарищества, и вырубка возможна при наличии разрешения органа местного самоуправления. Отдельные члены товарищества не имеют права самостоятельно принимать такие решения.

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