Общественница считает, что в Омске специально уничтожают деревья

Омская общественница Татьяна Пальшина просит проверить причину засыхания деревьев в городе. Активистка предполагает, что растениям могут специально наносить вред для освобождения места под строительство объектов, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, горожане болезненно относятся к вырубке деревьев. Они считают, что Омск теряет репутацию зеленого города. Депутаты заверяют, что следят за экологической обстановкой. Компании обязуют высаживать новые растения. Кроме того, деревья вырубают, если они поврежденные.

По данным издания, в городе действует «зеленая комиссия». Ее представители разбирают вопросы, разрешать или нет устранение деревьев. Так, одним из заявителей стало ООО ТЦ «На Челюскинцев». Компания попросила снести один сухостойный клен и обрезать один клен. На заседании присутствовала общественница Татьяна Пальшина. Она призвала проводить расследование, по какой причине деревья засыхают.

«Я неоднократно видела в городе, как несколько деревьев специально делали сухостойными, чтобы площадку подготовить под что-нибудь. В течение буквально одного сезона усыхает несколько деревьев на площадях. Мне очень интересно, почему это не расследуется», — отметила Пальшина.

Начальник службы озеленения ДЭУ Центрального округа Омска Наталья Томачкова рассказала, что на клене, который предлагают снести, нет визуальных следов умышленного повреждения. Агроном уверена, что дерево погибло без внешнего вмешательства. По ее словам, компания-заявитель намерена высадить новые растения.

Ранее сообщалось, что кемеровчанина заставили спилить деревья на своем участке для безопасности студентов.