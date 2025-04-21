Организатор фестиваля в Карелии высказался о раздаче презервативов гостям

Организатор музыкального фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , почему в этом году решили не раздавать гостям средства контрацепции.

Мазуровский назвал «хайпом на хайпе» информацию о том, что в 2025 году на фестивале решили не раздавать презервативы гостям. По словам организатора, оппозиционные каналы наврали, что такое решение приняли ради «повышения демографии». Собеседник подчеркнул, что контрацептивы выдавали гостям в качестве шутки, плюс — это была договоренность с партнером мероприятия.

Также Мазуровский не подтвердил, что фестивали большинство гостей проходят «бухая в палатках». По его словам, лишь 5% посетителей жили в палатках, а это очень малая часть зрителей. За последние года аудитория значительно повзрослела, а демографии событие помогает и без акций с презервативами. По словам Мазуровского, на фестивале за четыре дня происходит многое, в том числе люди, вероятно, занимаются любовь и заводят в дальнейшем семьи.

«Теперь все они ходят на фестиваль вместе. Для условных дедушек в прошлом году у нас пел Юрий Лоза, для рокеров — Кипелов, а для детей — Dabro. Фестиваль стал мультиформатным и по качеству проводится на другом уровне. В качестве шутки у меня уточнили, раздаем ли мы в этом году презервативы. Ответил, что, конечно, нет», — пояснил он.

Организатор отметил, что про презервативы у него спрашивали в качестве шутки, но оппозиционные каналы и некоторые федеральные СМИ подхватили это ради трафика.

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