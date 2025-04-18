Обшарпанные баннеры, упавшие заборы и горы мусора: в Кемерово начался субботник

В фоторепортаже Дмитрия Верфеля показано, как жители Кемерово загрязняют город в зимнее время, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в городе начался период субботников. На улицах трудится большое количество горожан. Большая часть из них — волонтеры. Несмотря на то, что ежедневно количество пакетов с собранным мусором увеличивается, город не становится чище. Корреспондент высказал мнение, что причина кроется в отношении жителей, которые в зимнее время загрязняли территории. В некоторых местах скопились горы мусора.

По информации издания, в городе есть парк с зоной для жарки шашлыков. На его территории установили диваны, парковые деревянные фигуры, беседки и скамейки. Большая часть объектов сломана или передвинута на другое место.

Корреспондент отметил, что не менее жуткий вид обрели дворовые территории. Газоны заполнены окурками от сигарет, бутылками, фантиками, коробками. Зимой под снегом мусор не был виден. На газонах можно заметить следы от шин. Люди мусорят на участке возле своих домов, вблизи которых расположено большое количество урн. Что касается урн, то некоторые из них также сломаны.

«Упавшие заборы, забитые мусором урны, обрезки ветвей, обшарпанные баннеры, заржавевшие спортивные снаряды, раскрошившийся бетон, «уставшие» лавки — вот такая картина встречает соскучившихся по прогулкам на воздухе кемеровчан. Не спасают впечатление ни величественно разросшиеся деревья, ни уточки», — отметил корреспондент «Онлайн-журнала Сибдепо».

Ранее горожане сообщили, что парк имени Героя Советского Союза в Кемерово «утопает в грязи».