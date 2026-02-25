«Обследуется семь лет»: дочь актрисы рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной после слухов об инфаркте

В среду, 25 февраля, телеграм-канал распространил информацию, что 87-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь из-за высокого риска инфаркта. Артистка якобы жаловалась на проблемы со здоровьем в начале февраля. Медики, по данным телеграм-канала, выявили сердечную недостаточность.

Дочь народной артистки Ольга Шукшина опровергла информацию. Собеседница издания пояснила, что на протяжении семи лет Лидия Федосеева-Шукшина регулярно проходит медицинские обследования в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам, все процедуры носят консультативный характер и проводятся в плановом порядке.

«Эти вбросы безответственные. Мы дома. Каждый день наблюдаемся, идем к кардиологу действительно, но не экстренно, а планово, чтобы улучшить состояние, помочь, стабилизировать какие-то показатели по здоровью», — рассказала Ольга.

По данным издания, в октябре 2025 года 87-летняя актриса была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник с резкими болями в области сердца. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки с помощью хирургической операции, в ходе которой был восстановлен нарушенный кровоток.

