С сердцем под контролем: 5-летнего малыша с пороком сердца экстренно доставили в Новосибирск на вертолете

По информации регионального минздрава, мальчик с врожденным пороком сердца поступил в больницу Новокузнецка в критическом состоянии. Медики приняли решение экстренно перевести его в федеральный центр имени Мешалкина в Новосибирске.

Транспортировку взяла на себя выездная детская реанимационная бригада. Ребенка везли на вертолете санитарной авиации в условиях невосстановленного сердечного ритма — аппаратура работала в непрерывном режиме. Дефибриллятор был готов к использованию в любую секунду. Несмотря на тяжелейшее состояние, малыш выдержал перелет и сейчас находится на пути к выздоровлению.

«Выездная детская реанимационная бригада проводила транспортировку в условиях невосстановленного ритма сердца», — указано в сообщении ведомства.

Санитарная авиация региона продолжает спасать жизни: только в 2025 году специалисты центра медицины катастроф эвакуировали 1429 человек на реанимобилях и еще 160 — по воздуху. Каждая такая цифра — чья-то спасенная судьба.

