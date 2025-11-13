Обвалилась обочина: обычный ручей вдоль трассы разрушил дорогу в Кемерово

В Кемерово произошло обрушение обочины дороги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал муниципального учреждения «Кемеровские Автодороги». Об инциденте стало известно в четверг, 13 ноября.

В компании отметили, что в городе в районе жилого многоэтажного дома также зафиксировано разрушение водопропускной трубы. Специалисты установили причину — обводненность местности. Вблизи проезжей части обнаружен ручей.

По информации компании, на место происшествия прибыли специалисты. Они выполняют ремонтные работы. Работникам важно настроить работу выходного оголовка водопропускной трубы, которая располагается под проезжей частью. Предварительно установлено, что работы будут завершены 20 ноября.

По данным издания, ручей постепенно размывал землю под асфальтом. Как следствие, почва стала слишком мокрой и непрочной. На месте инцидента работает специализированная техника. Участок, где обвалилась обочина, на данный момент небезопасен для передвижения транспорта.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе администрации Кемерово рассказали об актуальной ситуации в школе, где вследствие потопа частично обвалился потолок.