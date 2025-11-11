Потоп в обновленной российской школе: что известно к сегодняшнему дню?

В пресс-службе администрации Кемерово рассказали об актуальной ситуации в школе, где в понедельник, 10 ноября, вследствие потопа частично обвалился потолок, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Очевидцы рассказали о прорыве труб в школе, где менее двух лет назад проводили капитальный ремонт. Они отметили, что в здании текла теплая вода. На видео попал момент обрушения части потолка. На записи видно, что в школе находились дети. Ребята жаловались на неприятный запах в здании. Учеников отпустили домой.

По информации издания, во вторник, 11 ноября, школьники некоторых классов временно обучались в дистанционном формате. К обычному режиму работы в полном объеме вернутся 12 ноября. Специалисты оперативно устранили последствия прорыва труб: подрядчик заменит поврежденные потолочные панели.

По данным издания, специалисты убедились, что безопасности школьников ничего не угрожает. На данный момент помещения высушены. Состояние проводки и отопительной системы удовлетворительное.

