Обвиняемый в теракте сообщил, почему сорвался подрыв машины следователя

Евгений Серебряков, фигурирующий в деле о взрыве машины военнослужащего, раскрыл детали срыва запланированного теракта против следователя Следственного комитета. Соответствующую информацию распространило агентство РИА Новости со ссылкой на полученные данные.

По информации издания, гражданина Серебрякова обвиняют в подрыве авто российского офицера. Инцидент произошел в Москве в 2024 году. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко проинформировала о завершении расследования данного дела. Сотрудникам удалось выяснить, что изначально целью теракта выступал сотрудник СК РФ. Преступник должен был подорвать его автомобиль. Сотрудник занимается расследование уголовных дел о преступлениях представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований.

По данным издания, пресс-служба СК РФ опубликовала видео. На нем Серебряков показывал, как собирался осуществлять преступление. Подобные меры необходимы для подтверждения или опровержения показаний подозреваемых. Он сообщил, что вел наблюдение за Volkswagen Polo белого цвета. По его данным, на машине должен был передвигаться сотрудник СК РФ. Серебряков должен был заложить взрывное устройство под авто.

«Не удалось подтвердить, что он (сотрудник СК – ред.) ездит на этом автомобиле самостоятельно», — сказал на видео Серебряков, отвечая на вопрос следователя, почему преступление не удалось довести до конца.

По данным издания, утром 24 июля в столице произошел инцидент с применением взрывного устройства, в результате которого пострадали два человека. Согласно информации, распространенной правоохранительными органами, детонация неустановленного предмета, размещенного в автомобиле, произошла во дворе жилого дома на улице Синявинской в северной части Москвы.

