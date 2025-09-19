Кадыров рассказал о наказании семей преступников в Чечне

В Чечне существует традиция привлекать к ответственности родственников преступников. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем интервью для РИА Новости.

В ходе беседы, отвечая на вопрос о выселении из Чечни членов семей лиц, которые были уличены в террористической деятельности и нападении на сотрудников ДПС, Кадыров подчеркнул, что в чеченском обществе семьи несут ответственность за поведение своих потомков.

Он пояснил, что распространение наказания на родственников правонарушителей обусловлено местными обычаями.

«Согласно нашим обычаям, родители должны отвечать за поступки своих детей (…) Мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают», — заявил он.

