Обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта Шамсидин Фаридуни в феврале выкладывал фото на странице в социальной сети из Стамбула, сообщили РИА Новости .

23 февраля задержанный выложил в социальной сети восемь фотографий. Для некоторых кадров он указывал геолокацию «Аксарай, Стамбул». На фото присутствует сам Шамсидин. На некоторых снимках запечатлены мечети.

В воскресенье, 24 марта, Басманный суд Москвы арестовал задержанного до 22 мая. Его обвиняют в совершении террористического акта. Фаридуни является уроженцем Таджикистана. Он работал на фабрике в Подольске, которая специализируется на изготовлении паркета. Официально зарегистрирован в Красногорске. У задержанного есть восьмимесячный сын.

Теракт произошел 22 марта в подмосковном Красногорске в здании «Крокус Сити Холла». Погибли 137 человек, но данные постоянно обновляются. Более 180 находятся в больницах. Исполнителями стали четверо боевиков, которые задержаны и арестованы до 22 мая. Президент России Владимир Путин заверил, что все виновные неизбежно понесут наказание за умышленный расстрел мирных людей.

Зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин ранее пояснил, зачем Запад пытается настроить Россию против исламского мира.