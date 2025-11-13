Обзор иностранных и российских СМИ показал, что США намерены урегулировать вооруженный конфликт на Украине без прямого участия Киева, сообщил rosbalt.ru.

Обзор иностранных СМИ показал, что крупнейшие западные государства продолжают предпринимать дипломатические усилия для достижения прогресса в урегулировании боевых действий на Украине. В совместном коммюнике министров иностранных дел «Группы семи», обнародованном по итогам состоявшейся в Онтарио (Канада) встречи, содержится позиция, согласно которой переговорный процесс должен исходить из актуальной линии боевого соприкосновения.

Обзор российских СМИ показал, что Кремль готов к переговорам с Украиной. Высокопоставленные лица выражают надежду, что риторика президента США осталась прежней: лидер заинтересован в мирном решении проблемы.

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76 передала слово, прозвучавшее во время трансляции февраля 2022 года.