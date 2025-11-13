Радиостанция УВБ-76 передала слово «ржавленье»: сообщение повторяет трансляцию февраля 2022 года

Так, в телеграм-канале «УВБ-76 логи», посвященном «Жужжалке», прозвучали сигналы, которые уже транслировались на ней. В четверг, 13 ноября, в 10:55 мск в эфире прозвучало слово «ржавленье», которое уже передавалось ранее — 19 февраля 2022 года.

В понедельник, 10 ноября, радиостанция передала слово «анкерный», впервые появившееся в ее эфире.

6 ноября УВБ-76 передала слова «крымохрип» и «мозгопрах», также звучавшие 19 февраля 2022 года. В тот же день на частоте зафиксировали сообщение «моргопрах».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года. На ее волнах регулярно передаются закодированные сообщения, которые многие исследователи связывают с важными мировыми событиями.

Повторение слов, звучавших в феврале 2022 года, незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, вызывает особый интерес у наблюдателей, хотя официального подтверждения связи между этими событиями нет.

Ранее сообщалось, что легендарная «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым загадочным сообщением.