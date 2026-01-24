«Очень крупный двойной взрыв»: ученые пытаются разгадать природу мощного выброса энергии на Солнце в ночь на 24 января

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии, которая является подразделением Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), сообщили о регистрации значительного события. В ночь с 23 на 24 января научные приборы зафиксировали чрезвычайно мощный двойной выброс энергии, произошедший на стороне Солнца, которая в тот момент была скрыта от земных наблюдателей.

«Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца зарегистрирован прошедшей ночью», — отмечено в сообщении.

По данным телеграм-канала лаборатории, на данный момент из-за отсутствия спутника невозможно разобрать, что именно произошло и какие причины взрыва. Около Солнца видны три планеты. По левую сторону сейчас находятся Венера и Меркурий, по правую — Марс.

Судя по кадрам, создается иллюзия, будто под ударом оказались Венера и Меркурий. Эксперты уверены, что создается оптическая иллюзия. Планеты сейчас находятся вне зоны досягаемости взрывной волны.

Если гипотетические активные области, породившие эти явления, сохранят свою активность в течение приблизительно пяти суток, то появится возможность наблюдать их с планеты Земля. По мере вращения Солнца, эти области окажутся на его видимом левом краю.

