«Очень переживаю»: жена пропавшего Героя России из Юрги рассказала подробности его исчезновения

Жена 23-летнего Героя России и участника СВО в соцсети поделилась подробностями, при которых пропал ее муж, сообщил VSE42.RU .

По информации жены, Герой России пропал в пятницу, 3 апреля. Инцидент произошел в Юрге. Жена рассказала в соцсети, что муж ушел из дома ориентировочно в 16:00. По словам девушки, муж собирался идти на работу. По состоянию на понедельник, 6 апреля, молодой человек на связь не вышел. Его местоположение не установлено. Девушка призналась, что очень переживает.

«Каждый день надеюсь, что он вернется. Но так и продолжается тишина, с момента как он ушел на работу», — делится в Сети его супруга.

Корреспондент VSE42.RU нашел в Сети неподтвержденную информацию, согласно которой в день исчезновения молодой человек якобы садился в салон автомобиля. Очевидцы предполагают, что машина целенаправленно подъехала к нему.

По данным издания, молодой человек работает в техникуме. В день пропажи на рабочем месте он не появился.

«Известно, что он уничтожил 15 танков и 50 бронированных машин в зоне СВО. Был дважды ранен», — говорится в статье VSE42.RU.

По данным издания, в полиции проинформированы об исчезновении россиянина. В ведомстве разместили данные о приметах и одежде, в которой мужчина находился в день пропажи.

