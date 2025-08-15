«Очень разные внутри»: на кемеровском бульваре собралась толпа близнецов

На кемеровском бульваре собралась толпа близнецов — участников фестиваля «Двойное счастье», которые пришли продемонстрировать свои творческие способности и рассказать о жизни, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в мероприятии приняли участие близнецы разных возрастов. От каждого района города Кемерово должна была появиться минимум одна пара близнецов. В итоге на площади собралось большое количество горожан.

«Пусть мы и одинаковые внешне, но очень разные внутри», — сказал практически каждый участник встречи.

По данным издания, участники фестиваля активно готовились к мероприятию: они представили интересные танцевальные и вокальные номера, выбрали яркие костюмы, позаботились о декорациях для выступления. Конкурсанты демонстрировали на сцене боевые искусства. Сестры-близнецы из Анжеро-Судженска рассказали, что не в первый раз принимают участие в фестивале.

Женщины признались, что пользовались сходством в детстве. Например, одна сестра отвечала на уроке вместо другой. Людям было тяжело различать девочек, поэтому мама старалась кого-то выделить бантиком или прической.

По информации издания, каждый участник получил памятный подарок. Зрители поделились положительными эмоциями по завершении выступлений.

