В парке Толстого в Химках провели летний фестиваль «Победа»

В парке Толстого на открытом корте Академии Александра Островского состоялся летний фестиваль «Победа», в соревнованиях по теннису приняли участие десятки спортсменов-любителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Участников поделили на две группы, каждый матч длился до 10 очков. После этого были выявлены лучшие теннисисты, которые вышли в полуфинал. В пресс-службе уточнили, что в академии Александра Островского регулярно проходят мероприятия разного формата для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.