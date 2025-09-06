Очередь из 680 машин: польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Государственная пограничная служба Украины официально подтвердила факт блокировки контрольно-пропускных пунктов на польской границе участниками фермерского протеста. Как сообщает РИА Новости, активисты из Польши полностью парализовали движение в ключевых точках пересечения границы.

Согласно оперативным данным, на данный момент в очереди для выезда с украинской территории образовалась колонна из более чем 680 коммерческих грузовиков. Одновременно с этим примерно сотня транспортных средств предпринимает безуспешные попытки въехать на территорию Украины.

«Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка". Ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов», — говорится в заявлении.

Нынешние события стали логическим продолжением масштабных выступлений аграриев, начавшихся в прошлом году. Участники акций настаивают на введении жестких ограничений или полного эмбарго на импорт дешевой украинской сельхозпродукции. Параллельно фермеры выражают категорическое несогласие с положениями европейского «Зеленого курса» — экологической программы, предполагающей достижение углеродной нейтральности.

Ранее сообщалось, что в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских.