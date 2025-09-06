Вучич: в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских

В Нови-Саде, втором по величине городе Сербии, в ночь на субботу столкновения на протестной акции привели к травмам одиннадцати полицейских, множество участников задержаны и десятки из них будут лишены свободы, заявил президент страны Александр Вучич.

Акция под названием «Сербия, слышишь ли нас?» собрала около семи тысяч человек у здания философского факультета. Демонстранты пытались прорваться через полицейский кордон, использовали пиротехнические средства. Полиция применила спецсредства и разогнала участников по улицам города. Президент подчеркнул профессионализм сотрудников и отметил многочисленные задержания.

Председатель сербского парламента Ана Брнабич обратила внимание на присутствие иностранных евродепутатов, называя его «лицемерным», и выразила сомнение, что они проинформируют Брюссель о происходящем.

Протесты начались после трагедии 1 ноября 2024 года, когда обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде унесло жизни 16 человек. Акции памяти прошли в нескольких городах страны, включая Белград, Сомбор, Суботицу, Крагуевац и другие. В Нови-Саде полиция была вынуждена применить силу у здания спортфака, тогда как в остальных городах шествия прошли мирно.

Обострение ситуации наблюдается с середины августа, когда участники протестов начали активнее противостоять полиции и блокировать дороги. Премьер Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности, патриарх Сербский Порфирий призвал граждан к прекращению конфликтов. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил о юридической ответственности участников. Вучич ранее заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения.

