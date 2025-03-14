Очередь на сдачу ДНК-тестов у родных пропавших бойцов отменили после жалобы ижевчанина

В Удмуртии после жалобы родственников пропавших без вести участников спецоперации ликвидировали очередь на сдачу ДНК-тестов, сообщил udm-info.ru.

О проблеме ранее рассказал житель Ижевска, брат которого пропал без вести на СВО. Он сообщил, что для опознания необходимо сдать ДНК. Данная услуга бесплатная, но приходится ожидать своей очереди минимум на протяжении шести месяцев. Услугу оказывает филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии. Ижевчанин рассказал, что сдать анализы можно в частной клинике, где стоимость услуг начинается до 6 тыс. руб.

Мужчина проинформировал о проблеме главу Удмуртии во время прямого эфира на одном из региональных телеканалов. В этот же день его пригласили на сдачу теста. В фонде «Защитники Отечества» Удмуртии неделю назад отметили, что очередь на бесплатный забор ДНК-материалов от родственников пропавших без вести бойцов в Удмуртии сократят. В организации решили увеличить штат сотрудников.

По данным издания, в фонде продолжали решать данный вопрос. В итоге нашли выход из ситуации — очередь на сдачу ДНК в настоящее время полностью ликвидирована.

Ранее сообщалось, что полгода семья из ХМАО искала погибшего под Авдеевкой бойца.