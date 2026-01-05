«Очередей не осталось»: ситуация с затором из российских автобусов на границе с Китаем разрешилась

Колонна автобусов с российскими туристами, ранее задержанная на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП), успешно пересекла границу с Китаем. Подтверждение этой информации поступило в понедельник, 5 января, от пресс-службы правительства Забайкальского края, сообщили «Известия».

По данным телеграм-каналов, на границе образовалась значительная очередь из российских автобусов. По свидетельствам одной из туристок, группа планировала провести новогодние каникулы в китайском городе Маньчжурия, однако столкнулась с задержкой. По ее оценкам, в заторе скопилось порядка 30 транспортных средств с российскими номерами. Транспортные средства с гражданами Китая проходили пограничный контроль без видимых затруднений.

Согласно официальным данным, в течение 4 января границу пересекли 86 туристических автобусов, 43 из которых имели российскую регистрацию. Всего за указанные сутки через контрольно-пропускной пункт проследовало около трех тыс. путешественников.

В ведомстве подчеркнули, что к настоящему моменту на пункте пропуска с обеих сторон не осталось ни одного автобуса, ожидающего прохождения контроля.

