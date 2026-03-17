Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с REGIONS развеял опасения о нехватке автомоек в России, в том числе в Московской области. По его словам, очереди, которые наблюдаются в последние дни, связаны исключительно с погодными условиями и носят временный характер.

Поводом для обсуждений стала публикация издания Motor, которое со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщило о диспропорции: в Москве зарегистрировано порядка 4 млн легковых автомобилей, а точек помывки всех типов — всего около 6 тыс. Из-за этого каждая мойка работает на пределе, что, по мнению экспертов, создает напряженность.

«Тот кто писал эту новость не понимал, что есть обычная загруженность, а есть пиковая, связанная с сезоном и погодой. Образно говоря, у автомоек сейчас то, что у цветочных магазинов происходит 14 февраля, 8 марта и 1 сентября. Может ли кто-то говорить, что у нас дефицит цветочных магазинов из-за очередей в эти дни? Естественно, нет», — пояснил REGIONS автоэксперт Попов.

Эксперт Попов считает, что драматизировать ситуацию не стоит. Ажиотаж вокруг моек спровоцировала погода: после затяжного таяния снега наконец установилась сухая погода, и автовладельцы массово потянулись приводить машины в порядок. Как только этот всплеск спадет, очереди исчезнут. Ни дефицита, ни системной проблемы ни в Московской области, ни в целом по стране эксперт не видит.

«Будет ли спрос оставаться высоким — конечно, нет. Когда начнутся дожди, туда никто не пойдет. Когда говорят о дефиците автомоек — нужно понимать, что высокая загруженность у них не круглый год, а оплата аренды и работников круглый и число автомоек в России давно соответствует спросу и предложению», — заключил Попов.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о крупных штрафах за мойку авто во дворе.