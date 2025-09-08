Очереди за автографом: автор книги «Слово пацана» посетил фестиваль в Кузбассе

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев посетил книжный фестиваль в Кузбассе, в рамках которого продавали книги разных жанров, проводили мастер-классы, познакомили с особенностями шифра Брайля, показали фильм «Мирный воин», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Писатель всем желающим раздавал автографы.

По информации издания, получить автограф хотели многие гости. Возле места, где проходила встреча с писателем, образовалась большая очередь. Автор книги «Слово пацана» пообщался с публикой.

По данным издания, в рамках фестиваля зрителям показали два спектакля, рассчитанные на взрослую и детскую аудиторию. На театрально-молодежной площадке играл уличный театр. Для гостей мероприятия также показали фильм «Мирный воин», в основу которого легли реальные события.

По информации издания, участниками фестиваля стали разные книжные издательства. Гостям предложили ознакомиться с новинками и приобрести книги. Для юных жителей устроили увлекательные мастер-классы. Не прошло и без познавательной части.

«Кемеровчан познакомили с шифром Брайля, благодаря которому люди на себе чувствовали, что и как "видит" человек с особенностями по здоровью», — сообщил корреспондент «Сибдепо».

