Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя советника американского президента по нацбезопасности Джонатана Файнера о том, что в 2024 году США принудят Россию согласиться провести мирные переговоры на условиях Киева, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Как очередную белиберду. Возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до победного конца.», - рассказала Мария Захарова

Стратегия США была гибель последнего украинца, а теперь там начали говорить о переговорах на условиях Киева. Сначала лидеры американского правительства развязали военные действия и одобрили их продолжение. Теперь же не может быть и речь о переговорах, которые станут выгодными исключительно для Украины.

«Мне кажется, они должны внутри себя что-то такое перемолоть, как-то заново проинвентаризировать свою американскую позицию и как-то ее более четко артикулированно заявить», - считает Мария Захарова

Мария Захарова напомнила, что раньше от США все слышали только то, что Украина обязательно победит, что Киев уже побеждает, что шансы на успех большие. Мария Захарова рекомендует США оценивать реальную ситуацию, которая происходит в зоне СВО. И только потом давать Киеву какие-либо обещания или прогнозы.

Мария Захарова также объяснила, с какой целью президент Украины Владимир Зеленский посетил США.