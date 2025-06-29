«Очередная варварская атака ВСУ»: Богомаз сообщил о ранении двух жительниц Брянска

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о ранении двух женщин в Брянске.

Губернатор уточнил, что жительницы ранены в результате атаки региона БПЛА противника.

«Очередная варварская атака ВСУ на город Брянск. Укронацисты с помощью БпЛА атаковали город Брянск. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей», — написал губернатор Брянской области.

Губернатор проинформировал, что для одной пострадавшей оказалась достаточной оказанная на месте происшествия медицинская помощь. Необходимости в госпитализации не было. Вторая пострадавшая женщина доставлена специалистами в больницу. Ей оказывают квалифицированную помощь. Александр Богомаз пожелал горожанкам скорейшего выздоровления. По его словам, пострадавшим будет оказана необходимая поддержка, в том числе и материальная.

По информации губернатора, на место происшествия прибыли представители оперативных и экстренных служб. Установлено, что повреждены несколько припаркованных у дома автомобилей. В двух многоквартирных зданиях зафиксировано повреждение фасада и окон. Информация предварительная. После завершения работы спецслужб она может быть обновлена. На основании полученных данных специализированная комиссия оценит ущерб.

Ранее сообщалось, что в Таганроге локализовали пожар, возникший после падения обломков БПЛА противника на местный стадион.