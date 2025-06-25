В Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА ВСУ на стадион

В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом, который произошёл в районе спортивного комплекса в городе Таганрог, Ростовской области, удалось предотвратить распространение огня. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

Час назад Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, сообщил о том, что военные успешно отражают воздушную атаку на регион. В результате падения беспилотного летательного аппарата в Таганроге на стадионе «Форте Арена» произошёл пожар на крыше площадью 30 квадратных метров. Кроме того, была повреждена стена.

«Силами ПВО был обезврежен БПЛА, обломки которого упали в районе спортивного комплекса „Авангард“, расположенного по адресу: улица Спортивная, 2а. Это привело к возникновению пожара, который оперативно локализовали прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавших нет», — написала Камбулова.

Она сообщила, что в результате инцидента также были повреждены окна в школе № 28 и в двух жилых домах на улице Трудовых Резервов. Пострадавшим будет оказана помощь в замене стеклопакетов, уточнила Камбулова.

Ранее сообщалось, что удар вражеских дронов пришелся по району порта в городе Азов Ростовской области.