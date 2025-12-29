Взрыв и пожар в подвале: коммунальная авария в Нижнем Новгороде попала под контроль прокуратуры

В Нижнем Новгороде в подвале многоквартирного дома произошел взрыв с последующим пожаром. Причиной инцидента стал прорыв трубы центрального отопления, ситуация взята на контроль прокуратурой. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Вечерний взрыв в подвале дома на улице Искры в Ленинском районе Нижнего Новгорода нарушил спокойствие жителей. Сильный хлопок привел к возгоранию, которое пожарным удалось локализовать на площади 10 квадратных метров.

В ходе осмотра места происшествия спасатели обнаружили серьезное повреждение — прорыв трубы центрального отопления. Именно эта коммунальная авария, по предварительным данным, и стала причиной взрыва и последующего пожара.

Прокуратура Нижегородской области немедленно отреагировала на чрезвычайное происшествие. Для установления всех обстоятельств и контроля за восстановлением коммунальных услуг на место выехал прокурор Ленинского района Владимир Каргин.

