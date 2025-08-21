Очередные останки умершего болшевца найдены в Подмосковье

При строительстве жилого комплекса «Ривер Парк» в микрорайоне Первомайский подмосковного Королева вновь обнаружены человеческие останки, относящиеся к территории исторического Болшевского кладбища. Местный краевед Марина Зайцева в комментарии для REGIONS подтвердила , что данная территория имеет четкое историческое предназначение.

В ходе текущих строительных работ были извлечены на поверхность антропологические находки: фрагменты тазовой кости, части челюсти и черепа. Это не первый подобный инцидент — три года назад на этой же территории уже находили человеческие останки

«Очередные останки умершего болшевца выкопали на месте разоренного болшевского кладбища», — отметила краевед Зайцева.

Метрические книги местной церкви Космы и Дамиана свидетельствуют, что на этом погосте находили последний приют жители не только Болшева, но и окрестных поселений: Куракина, Городищ, Комаровки, Баскаков и Лапино. Как отмечают эксперты, потомки этих людей до сих пор проживают в Королеве, что придает ситуации особую этическую значимость.

