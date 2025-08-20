Таинственная могила обнаружена российскими учеными

Археологи обнаружили в Ишмухаметовском кургане Башкортостана скелет жреца с признаками ритуального захоронения, сообщил mkset.ru со ссылкой на музей-заповедник «Ирендык».

По информации издания, археологи были удивлены позой найденного человека: лицо опущено вниз, правая рука вытянута к северу, а левая согнута под телом. Фаланги пальцев обеих рук лежали отдельно. Ученые предполагают, что древние люди совершали ритуальное жертвоприношение. Они пришли к мнению, что нашли тело шамана или жреца высокого социального статуса. К такому мнению исследователи пришли после обнаружения в захоронении костей лошадей.

По мнению ученых, древние люди могли применять подобный метод захоронения для того, чтобы обездвижить человека после смерти. Считалось, что духовные лидеры могут влиять на различные события после своей смерти. Ритуал лишал их подобной возможности.

По данным издания, найденные экспонаты уже переданы на экспертизу. Ученые надеются, что смогут установить возраст погребения и обстоятельства ритуала древних людей.

Ранее сообщалось, что крест XVI века нашли на территории Троице-Сергиевой лавры в Подмосковье.