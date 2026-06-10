Очевидец рассказал о ДТП в Кемерове 10 июня: иномарка протаранила пассажирский автобус в центре города
VSE42.RU: в центре Кемерова автомобиль врезался в пассажирский автобус 10 июня
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]
В центре Кемерова легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Очевидцем происшествия стала постоянная читательница VSE42.Ru.
По информации местной жительницы, авария произошла в среду, 10 июня, около полудня. Иномарка врезалась в задний левый угол автобуса напротив бизнес-центра «Доминант» на проспекте Советском.
«ДТП с автобусом № 40. Движение немного затруднено», — сказала очевидица.
На опубликованном снимке видно, что автомобиль получил значительные механические повреждения. Водитель автобуса и находившиеся в легковушке люди вышли на проезжую часть, чтобы выяснить обстоятельства столкновения. Через некоторое время иномарка покинула место аварии, а автобус остался стоять. Очевидцы предположили, что участники инцидента обошлись без вызова инспекторов и оформили ДТП по упрощенной схеме — пострадавших в аварии не было.
По данным издания, подробности происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляцию экс-директора кемеровского трамвайного предприятия, по вине которого пострадали более 100 человек.