Очевидец рассказал о ДТП в Кемерове 10 июня: иномарка протаранила пассажирский автобус в центре города

По информации местной жительницы, авария произошла в среду, 10 июня, около полудня. Иномарка врезалась в задний левый угол автобуса напротив бизнес-центра «Доминант» на проспекте Советском.

«ДТП с автобусом № 40. Движение немного затруднено», — сказала очевидица.

На опубликованном снимке видно, что автомобиль получил значительные механические повреждения. Водитель автобуса и находившиеся в легковушке люди вышли на проезжую часть, чтобы выяснить обстоятельства столкновения. Через некоторое время иномарка покинула место аварии, а автобус остался стоять. Очевидцы предположили, что участники инцидента обошлись без вызова инспекторов и оформили ДТП по упрощенной схеме — пострадавших в аварии не было.

По данным издания, подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что суд отклонил апелляцию экс-директора кемеровского трамвайного предприятия, по вине которого пострадали более 100 человек.