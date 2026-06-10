«Зеленый коридор» не прошел: у туриста из ОАЭ изъяли авиационный прибор за 700 тысяч рублей

В аэропорту Краснодара таможенники задержали пассажира, прилетевшего из Дубая, с незадекларированным барометрическим электронным высотомером. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Мужчина следовал через «зеленый коридор» во время выборочного контроля. В его багаже среди личных вещей обнаружили металлический прямоугольный прибор с экраном и тремя округлыми кнопками. На устройстве имелись следы износа. Пассажир пояснил, что купил высотомер в ОАЭ.

Сотрудники таможни разъяснили: данное устройство не относится к товарам для личного пользования и подлежит обязательному декларированию при перемещении через границу. В отношении нарушителя возбудили административное дело. Прибор изъяли и направили на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что устройство предназначено для вычисления и выдачи на бортовые системы воздушного судна информации о высотно-скоростных параметрах полета. Рыночная стоимость высотомера составила 700 тысяч рублей.

Суд признал пассажира виновным. В качестве наказания высотомер конфисковали и обратили в федеральную собственность. Таможенное управление напоминает: перемещение специализированного авиационного оборудования через границу без декларирования влечет административную и уголовную ответственность.

Ранее стало известно состояние россиянки в коме на Бали после отравления вином.