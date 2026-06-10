«Россия — это не карьера, это духовная связь»: Милош Бикович заявил, что не жалеет о получении гражданства РФ

Популярный сербский и российский актер Милош Бикович, известный по фильму «Холоп» и сериалу «Отель Элеон», вновь высказался о своем отношении к России. В интервью ТАСС он заявил , что нисколько не жалеет о получении российского гражданства. Более того, он осознает, что этот паспорт мог помешать его карьере за рубежом. Однако, по словам артиста, дело не в карьере.

Бикович подчеркнул, что его связь с Россией имеет духовную природу.

«Мои отношения с Россией включают любовь, поддержку и признание», — сказал он.

Актер считает, что получил настоящее благословение в виде любви и признания от коллег, публики и всего российского народа. Это для него важнее, чем возможные роли в Голливуде, добавил он.

Ранее Милош Бикович рассуждал о разнице между российским и голливудским кинематографом. Он отмечал, что российское кино обладает своей уникальной школой и душой, которые не уступают западным образцам.