Экс-жена Галустаня впервые высказалась о его новом романе

Бывшая жена известного российского комика и шоумена Михаила Галустяна, Виктория Штефанец, впервые публично высказалась о его романе с Лилией Киоссе, пишет Super. Женщина, которая долгое время хранила молчание, решила приоткрыть завесу тайны.

По ее словам, Михаил приводил новую возлюбленную в их общий дом, когда они еще официально состояли в браке.

Фото: [ Лилия Киоссе/соцсети ]

«Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой — по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я еще с ней не пересекалась, по стечению обстоятельств», — сказала Виктория.

Несмотря на, казалось бы, болезненное откровение, сама Штефанец не держит зла. Она заявила, что ей совершенно все равно, кто сейчас находится рядом с ее бывшим мужем.

Напомним, брак Михаила и Виктории долгое время считался одним из самых крепких и образцовых в российском шоу-бизнесе. Они вместе прошли через многие трудности, и их отношения восхищали коллег и поклонников. Поэтому новость об их расставании стала шоком и казалась многим неправдоподобной.

Свой роман с Лилией Галустян раскрыл не так давно. Интересно, что многие поклонники сразу же заметили внешнее сходство новой избранницы комика с его бывшей женой.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Тимура Родригеза пытается сорвать его свадьбу с Катей Кабак.