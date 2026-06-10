Избил и ограбил по пути на ЕГЭ: во Владивостоке 23-летний парень напал на 17-летнюю знакомую

Во Владивостоке сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего местного жителя, который по пути на ЕГЭ избил и ограбил 17-летнюю выпускницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел утром 10 июня в районе гаражных массивов на улице Невельского. Фигурант напал на знакомую девушку, устроил скандал, несколько раз ударил ее и выхватил мобильный телефон. Несмотря на произошедшее, школьница все же пошла на экзамен, а о нападении сообщила матери. Женщина немедленно позвонила росгвардейцам.

Вскоре молодого человека задержали. При досмотре у него нашли похищенный телефон. В содеянном он признался. Свои действия объяснил личным недовольством поведением девушки. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном с применением физического насилия. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Выпускница, несмотря на стресс, смогла приступить к написанию экзаменационной работы. Ее состояние здоровья не уточняется. В учебном заведении и среди одноклассников инцидент вызвал широкий резонанс. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства.

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