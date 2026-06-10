Технадзор Подмосковья с начала года проверил почти 4 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения

В Подмосковье с начала 2026 года эксперты Управления технадзора капремонта проверили более 3,8 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Более 3,5 тыс. выездов было совершено на объекты водоснабжения. Больше всего — в Одинцово (420), Можайск (367) и Орехово-Зуево (265). Около 350 выездов пришлись на объекты очистных сооружений.

В рамках проверок специалисты оценивали состояние сетей, соблюдение технологических норм и эффективность работы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуево.