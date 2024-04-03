Очевидец: соседи Кузьминова в Испании шокированы многочисленными допросами

Соседей перебежчика из России Максима Кузьминова допрашивали настолько часто и детально, что они до сих пор находятся в шоковом состоянии. Об этом РИА Новости рассказал один из жителей дома Пабло, где предположительно проживал летчик-предатель.

Пабло рассказал, что повышенный интерес к соседям также был у журналистов. Много раз их допрашивали полицейские. Уточняли, кто находился в доме в день убийства Кузьминова, слышали ли посторонние звуки или видели странных людей.

«Их всех допрашивали много раз. <> Конечно же, это вызывает настороженность и опаску», — рассказал собеседник агентства.

Лично Пабло летчика никогда не видел. Другие жители комплекса также утверждают, что раньше не замечали российского предателя. Собеседник агентства объяснил, что проживает в курортном городке. Каждый год приезжает много иностранных туристов. Они арендуют комнаты или квартиры. За долгие годы люди привыкли к потоку путешественников. Они не всегда даже запоминают их лица или же обращают в принципе на них внимание.

Ранее мы сообщали, что испанские риелторы подняли цены на аренду жилья и ужесточили требования для украинцев после смерти перебежчика Максима Кузьминова.