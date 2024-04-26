Очевидица пыльной бури 2002 года вспомнила, как приморцы боялись радиационной аварии

Жительница Владивостока Лидия вспомнила, как город пережил песчаную бурю в 2002 году, сообщает vostokmedia.com . Тогда информация так быстро не распространялась, как в современное время. Люди были уверены, что буря — наказание Всевышнего, начало конца света. Было и много других мифов, которые все же потом опровергли официальные лица.

В 2002 году буря во Владивостоке не прекращалась четыре дня. Горожанка Лидия вспоминает, что в тот год зима была суровая, на голых деревьях лежал снег. В один день стало очень тяжело дышать. На улице запахло сыростью и песком. На подоконниках появился слой рыже-желтой пыли.

«В один далеко не прекрасный день небо и воздух становятся мутными, серыми, в воздухе висит какая-то взвесь, а солнце, пробивающееся сквозь эту завесу, кажется абсолютно синим», — вспоминает жительница Владивостока Лидия.

В СМИ сообщили, что буря пришла из Китая. Сразу появилась информация, как себя вести: не проветривать помещения, не открывать окна, на улицу выходить только в масках. Горожане были уверены, что буря дошла до города, потому что ранее вырубили большую часть лесного массива. Также быстро распространилась информация, что пыль и песок радиоактивные. Люди вспомнили различные народные способы борьбы с радиацией. Позже в СМИ официально опровергли информацию.

Лидия отметила, что тогда сразу появилось много магов и предсказателей, которые делали прогнозы относительно последствий бури. Некоторые люди боялись, что буря — это проявление божьего гнева. Ожидали, что городу придется пережить еще более масштабную катастрофу, а песчаная буря — это предупреждение.

Ранее мы сообщали, что из пустыни Сахара в сторону Европы надвигалась песчаная буря, однако некоторые эксперты исключили риск ее распространения по России.