Очевидцы ДТП начали шантажировать водителя-подростка

Трое жителей Анжеро-Судженска стали очевидцами ДТП с участием несовершеннолетнего водителя и начали вымогать у подростка деньги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло 27 января. Подросток управлял автомобилем «Lada Priora». Трое очевидцев в возрасте от 22 лет до 31 года потребовали от 16-летнего юноши, чтобы он отдал им автомобиль и передал 100 тыс. руб. Полученную машину вскоре они продали за 250 тыс. руб. В настоящее время граждане задержаны.

В ведомстве выяснили, что двое задержанных ранее были судимы за совершение разных преступлений. Кроме того, 1 февраля они также принудили человека отдать им свое имущество. Так, местный житель отдал свою золотую цепочку и 50 тыс. руб. Украшение они также продали, получив еще 50 тыс. руб. В этот раз злоумышленники также угрожали расправой.

«В автомобилях, на которых передвигались задержанные, полицейские обнаружили и изъяли 2 топора, бейсбольную биту, электрошокер, сигнальный пистолет, более 20 банковских карт», — сообщили в ведомстве.

В полиции призвали граждан, которые также пострадали от действий задержанных лиц, обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемым выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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