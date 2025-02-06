В Кемерове на ребенка напал мужчина с пистолетом

В Кемерове на 10-летнего мальчика напал вооруженный мужчина. В полиции Кузбасса проинформировали о задержании подозреваемого, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, инцидент произошел в дневное время суток 4 февраля. К 10-летнему школьнику подошел мужчина, у которого в руках был пистолет. Неизвестный угрожал ребенку и требовал отдать ему телефон. Однако совершить кражу не вышло. Вблизи появились люди. Мужчина испугался и покинул место нападения.

«О произошедшем ребенок рассказал родителям, которые сообщили об этом в правоохранительные орган», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве проинформировали, что задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 2006 года рождения. Заведено уголовное дело. Молодой человек признался в нападении. Вопрос о назначении меры пресечения на данный момент не решен. Сотрудники правоохранительных органов занимаются сбором доказательств.

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