Очевидцы: нож, которым ранили преподавателя в Архангельске, был «идеально чистым»

Очевидец происшествия рассказал интернет-изданию «Абзац», что произошло утром 29 сентября в техникуме Архангельска.

Очевидец рассказал, что нападение бывшего студента на преподавателя произошло во время урока «Разговоры о важном». Собеседник издания вместе с одногруппниками спустился на первый этаж учебного заведения. На столе охранника лежали разные предметы: нож, маска с изображением черепа.

«Нож, кстати, идеально чистый, как будто он никого и не ранил», — рассказал собеседник «Абзаца».

По словам учащегося техникума, преподавательница, на которую было совершено покушение, стояла на улице. Она плакала. Женщина рассказывала что-то сотрудникам правоохранительных органов. Студенты заметили очевидные следы ранения.

Учащейся рассказал, что среди студентов распространяется такая версия — нападавший, предположительно, целенаправленно намеревался ранить именно пострадавшего преподавателя. Она и завуч принимали окончательное решение по поводу отчисления молодого человека. Предполагаемый мотив — месть.

Еще один собеседник издания рассказал, что лично знаком с нападавшим. Он охарактеризовал Артемия К. как нелюдимого и какого-то «мутного».

По информации телеграм-канала Управления МВД России по Архангельской области, отчисленный со второго курса студент 2007 года рождения ранил двух сотрудников колледжа. Обе пострадавшие женщины госпитализированы.

Ранее юрист Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что напавшему на архангельский техникум грозит срок до 15 лет.