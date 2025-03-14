Очевидцы поделились кадрами с места пожара в центре Кемерово, где на нескольких этажах многоэтажного дома полыхают квартиры, сообщил VSE42.Ru.

По данным очевидцев, пожар начался в центре Кемерово на проспекте Советском. По словам жителей, открытое горение в настоящее время потушено. Огонь распространился на несколько квартир, расположенных на разных этажах многоэтажного дома. На видео видно, как из одной из квартир валит черный густой дым.

По словам очевидцев, некоторым жильцам понадобилась помощь. Спасатели помогли выбраться молодой девушке. Горожане предполагают, что она несовершеннолетняя.

«Говорят девушка молодая, которую спасли, надышалась сильно», – рассказали очевидцы с места событий.

По словам очевидцев, к горящему дому прибыла бригада скорой помощи. Люди предполагают, что в одной из квартир в момент возгорания находился мужчина. Информации о его состоянии на данный момент нет. Мужчина — папа девушки, которую удалось спасти. Очевидцы также рассказали, что на улице чувствуется сильный запах газа. Обстоятельства и причины произошедшего на данный момент неизвестны. По словам людей, дым виден из окон квартир, расположенных на третьем, четвертом и пятом этажах.

Ранее сообщалось, что после падения дрона на нефтебазе в Туапсе в ночь на 14 марта начался пожар.