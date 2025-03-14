ВСУ бомбят нефтебазу в Туапсе: после падения дрона начался пожар

В ночь на 14 марта, по предварительной информации, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Туапсе. Об этом стало известно из видеоматериалов, опубликованных Baza.

Согласно свидетельствам свидетелей, примерно 30 минут назад они стали очевидцами необычного шума, похожего на звук беспилотного летательного аппарата, и последующего взрыва. После этого на территории местной нефтебазы, находящейся в городе, произошло возгорание.

После того как все случилось, по словам очевидцев, в городе начали работать сирены. Пока нет официальных данных о том, что происходит в Туапсе.

В то же время в аэропорту Сочи Росавиация ввела план «Ковер». Это привело к отменам рейсов как на вылет, так и на прилет.

Ранее МЧС России выпустило распоряжение, в котором говорится о том, что нельзя использовать подручные средства для уничтожения дронов.